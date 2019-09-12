Экс-замглавы МИД РФ Карасин стал сенатором от Сахалина

Новоиспечённый губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ о назначении бывшего замглавы МИД РФ Григория Карасина на должность сенатора от региона, сообщает ТАСС.
— Я подписываю первый указ в должности губернатора Сахалинской области о назначении Григория Карасина членом Совета Федерации по Сахалинской области, — заявил Лимаренко.
Карасин в свою очередь пообещал сделать всё, чтобы Сахалин и Курилы стали новыми визитными карточками РФ.
Отметим, что предыдущий сенатор от Сахалина, Дмитрий Мезенцев, указом президента России Владимира Путина был назначен послом РФ в Белоруссии.
Григория Карасина ранее глава государства освободил от должности заместителя министра иностранных дел России.
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