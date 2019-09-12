В Уфе 15 человек отравились шаурмой

В Уфе 15 человек получили острое пищевое отравление, пять из них сейчас находятся в тяжёлом состоянии, 14 госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Башкирии.

Всего отравилось 10 взрослых и пять детей. В тяжёлом состоянии находятся четыре ребёнка и один взрослый. Одна из отравившихся — беременная женщина. Такое сообщение поступило от дежурного врача медицины катастроф.

Состояние остальных госпитализированных — восьми взрослых и одного ребёнка — оценивается как средней степени тяжести. По предварительным данным, у больных диагностировали острый гастроэнтерит.

На данный момент установлено, что все пострадавшие в недавнем времени употребляли еду из бистро, где продавали шаурму.