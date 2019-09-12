СМИ: Разведка США сообщает, что РФ ускорилась в разработке ракет "Буревестник"

По данным американской разведки, российские военные и учёные работают над разработкой крылатых ракет неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник" (Skyfall — по классификации НАТО. — Прим. Лайфа) с опережающими темпами. Таким образом, "Буревестник" может поступить на вооружение Российской армии раньше, чем планировалось, — в течение ближайших шести лет. Об этом со ссылкой на собственные источники в разведке США сообщает американский телеканал CNBC.

В то же время, как говорится в сообщении телеканала, все последние испытания ракеты завершились неудачно. Якобы ни в одну из пяти попыток с конца 2017 года не смогла запуститься ядерная установка.

Напомним, Владимир Путин представил новейшую ракету с энергетической ядерной установкой в начале марта во время оглашения Послания Федеральному собранию. Как отметил глава государства, она будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полёта, а также станет абсолютно неуязвимой для ПРО и ПВО. В ходе последующего публичного голосования на официальном сайте Минобороны РФ для этой ракеты было выбрано название "Буревестник".