СМИ: Минтруд установил новый уровень МРОТ

Министерство труда и социальной защиты РФ установило минимальный размер оплаты труда россиян в 2020 году на уровне 12 130 рублей. Этот законопроект будет рассмотрен Российской трёхсторонней комиссией по урегулированию социально-трудовых отношений (РТК), сообщает "Федеральное агентство новостей".

По закону МРОТ должен соответствовать прожиточному минимуму трудоспособного человека за второй квартал предыдущего года. В текущем году он составил 12 130 рублей. Поскольку прожиточный минимум меняется каждый год, то и уровень МРОТ должны изменять ежегодно.

По предварительным данным, повышение минимального размера оплаты труда затронет около четырёх миллионов человек.

Также стоит отметить, что прожиточный минимум для пенсионеров составляет 9236 рублей, а для детей — 11 004 рубля.

Ранее в Минтруда сообщили, что уровень безработицы в России достиг исторического минимума.