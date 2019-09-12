В ЛНР мужчина подорвался на взрывоопасном предмете

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Фото © ТАСС / Валентин Спринчак 

В Луганской Народной Республике местный житель получил ранения в результате подрыва неустановленного взрывоопасного предмета. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.

Отмечается, что инцидент произошёл в посёлке Лозовской Славяносербского района. По данным министерства, мужчина 1973 года рождения доставлен в Луганскую республиканскую больницу со множеством осколочных травм.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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