В ЛНР мужчина подорвался на взрывоопасном предмете

В Луганской Народной Республике местный житель получил ранения в результате подрыва неустановленного взрывоопасного предмета. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.

Отмечается, что инцидент произошёл в посёлке Лозовской Славяносербского района. По данным министерства, мужчина 1973 года рождения доставлен в Луганскую республиканскую больницу со множеством осколочных травм.

Обстоятельства происшествия выясняются.