СМИ: Заммэра Хабаровска подозревают в злоупотреблении полномочиями

Замглавы Хабаровска по социальным вопросам Ольга Тен подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. В отношении неё возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

В мэрии дело против чиновницы не комментируют. Отмечают только, что в 12 часов по местному времени (05:00 мск) она была на совещании.

Тен была назначена на свою должность в июне прошлого года. Она отвечает за образование, здравоохранение и культуру.