У сторонников Навального и в региональных штабах ФБК проходят обыски

У сторонников блогера Алексея Навального и в региональных штабах ФБК проходят обыски. Следственные действия проводят сотрудники СК РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу правозащитной организации "Агора" Павла Чикова.

— В общей сложности идет более 100 одновременных обысков по стране, — заявил юрист.

По его словам, обыски проходят в Белгороде, Владивостоке, Екатеринбурге, Воронеже, Ижевске, Иркутске, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Хабаровске, Челябинске, Томске, Омске, Тюмени и других российских городах.

Чиков уточняет, что следственные действия связаны с постановлением Басманного суда Москвы, которого было вынесено 4 сентября.

6 сентября обыски были проведены в московском штабе ФБК. В итоге задержали восемь человек.