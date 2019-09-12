В Дзержинске школьник избил водителя троллейбуса, требовавшего оплатить проезд

После драки молодой человек открыл дверь силой и сбежал, мужчина вызвал полицию.

В Дзержинске в одном из троллейбусов произошла драка между подростком-пассажиром и водителем. Конфликт произошёл из-за того, что школьник отказался оплатить проезд — 23 рубля. Кадры потасовки публикует паблик "Регион-52 | Нижний Новгород".

Сначала юноша и мужчина разговаривают на повышенных тонах. Остальные пассажиры и кондуктор пытаются их успокоить, однако конфликт набирает обороты. В итоге школьник начинает толкать водителя локтями. При этом мужчина пытается оттолкнуть подростка, но тот успевает его ударить несколько раз.

После произошедшего парень вышел из троллейбуса, силой открыв дверь. Водитель вызвал полицию.

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