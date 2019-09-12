В треске с прилавков нашли мышьяк и слишком много льда

На деле оказалось, что богатая витаминами и аминокислотами рыба, которую несложно готовить, вместо пользы может принести вред.

Эксперты "Росконтроля" выяснили, что в треске с прилавков российских магазинов можно обнаружить ядовитые вещества. Проверке подверглись образцы брендов Borealis, "Бухта изобилия" "Каждый день", ООО "Марлин", "Вкусвилл". Вся продукция изготовлена в России, однако ценовой разброс оказался от 468 до 933 рублей.

Согласно выводам "Росконтроля", филе трески "Вкусвилл" соответствует требованиям безопасности, в нём глазури в два раза меньше, чем указано на упаковке. Филе трески "Марлин", по мнению специалистов, при разжёвывании имеет мыльный, щелочной привкус, в продукте слишком много ледяной глазури, но он безопасен.

Филе Borealis содержит мышьяк и не соответствует требованиям безопасности, выяснили эксперты. Те же проблемы у трески "Бухта изобилия".

Как отмечается, филе марки "Каждый день" вообще оказалось не треской, а минтаем. В "Росконтроле" это назвали обманом потребителей.

Недавно специалисты и в консервированной сайре нашли мышьяк.