В Британии назвали самое грозное оружие России

По мнению британских экспертов, Лондон должен немедленно приступить к разработке новых видов вооружения, чтобы дать ответ на мощь РФ.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф", береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" названы самыми опасными видами российского оружия. Данный список опубликовал портал Janes 360 со ссылкой на заявление помощника по потенциалу и боеготовности начальника штаба ВВС Великобритании Джулиана Болла.

Отмечается, что, по данным британских военных, российские ракетные комплексы ставят вопрос об эффективности и в целом о способности Великобритании оперативно реагировать на возможные угрозы безопасности. Для нивелирования этой угрозы британские эксперты предложили как можно скорее заняться разработкой новых вооружений с применением технологий искусственного интеллекта, а также изменить концепцию тактики ведения военных действий.

Отметим, С-400 "Триумф" — зенитная ракетная система большой дальности. Она может уничтожать самолёты и крылатые и баллистические ракеты. Дальность действия — до 400 километров. При этом целью могут стать даже объекты, летящие со скоростью до 4,8 километра в секунду. Ранее контракт о поставках таких комплексов был подписан с Китаем.

Береговой ракетный комплекс "Бастион" предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

"Искандер-М" — оперативно-тактический ракетный комплекс с дальностью ракетного удара до 500 километров. В состав комплекса входят ракеты с высотой полёта до 50 километров, что практически полностью исключает перехват боеприпаса средствами ПВО противника.

Напомним, ранее американские СМИ также составляли список наиболее грозного российского оружия, где поставили на первое место семейство оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".