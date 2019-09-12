Тимченко за день заработал $268 млн и стал вторым по богатству в России

В пятёрке богатейших кроме него Леонид Михельсон, Вагит Алекперов, Владимир Лисин и Алексей Мордашов.

Forbes обновил рейтинг богатства россиян, которые обладают миллиардами долларов. Лидером списка остался председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон. Его состояние оценивается в $26,2 млрд.

А вот на вторую строчку с пятой поднялся владелец Volga Group Геннадий Тимченко с $22,1 млрд. Всего за день его состояние выросло на $268 млн.

На третьем месте расположился совладелец "ЛУКойла" Вагит Алекперов, состояние которого составляет $21,2 млрд. Сразу на две строчки опустился председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Он находится на четвёртом месте с $20,8 млрд. Замыкает пятёрку лидеров основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов и его $20,4 млрд.

Ранее журнал Forbes составил рейтинг из десяти самых богатых семей России.