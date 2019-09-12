Москалькова оценила идею введения рабочей четырёхдневки

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова прокомментировала предложение о введении четырёхдневной рабочей недели, пояснив, что сокращение трудовых будней не может произойти без специальных исследований.

— Чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести мониторинговые исследования. Но я не уверена, что эта идея сегодня без специальных исследований может быть внедрена, — заявила омбудсмен журналистам.

Как уже сообщал Лайф, глава Минэкономразвития Максим Орешкин в кулуарах ВЭФ-2019 назвал два главных условия для перехода на четырёхдневную рабочую неделю. По его мнению, нужно в первую очередь достичь более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда.