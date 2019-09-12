В Москве бизнесмен расстрелял жену из пистолета ТТ

Недавно он перевёз семью из Самары в столицу ради учёбы сына, а сам пока оставался там.

Сегодня утром на северо-западе Москвы в доме на улице Маршала Тухачевского мужчина двумя выстрелами в спину застрелил свою супругу. Как стало известно Лайфу, Владимир Ц. 1966 года рождения использовал для этого пистолет ТТ. Его жена 1979 года рождения скончалась на месте.

По данным Лайфа, чуть больше года назад Владимир Ц. и Нана Ц. купили квартиру в Москве, отдали здесь сына в школу, а затем он поступил в ВШЭ. Жена и сын жили в столице, а сам Владимир оставался в Самаре.

Долгие месяцы женщина требовала от мужа переехать в столицу к семье и даже угрожала разводом. В какой обстановке они встретились и откуда у мужчины пистолет ТТ, выясняют правоохранители. Сын супругов в момент убийства его матери находился на учёбе. Сейчас он у родственников.

Недавно Лайф сообщал о похожем случае в Челябинской области. Там депутат расстрелял свою супругу из "сайги" из ревности.