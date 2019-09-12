В Приморье десантник зацепился парашютом и повис на фасаде пятиэтажки

Спасателям пришлось задействовать штурмовую пожарную лестницу, чтобы добраться до беспомощно висящего бойца.

В Уссурийске боец ВДВ во время учебного прыжка с парашютом зацепился куполом за крышу пятиэтажки и повис на стропах на высоте третьего этажа. Вызволять десантника пришлось спасателям. Как сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю, инцидент произошёл на доме по улице Арсеньева, 21б.

— Развернув штурмовую пожарную лестницу вместе с автолестницей, в 11:15 мужчину отцепили от строп и спустили на землю, — рассказали в управлении.

Спасённому десантнику медицинская помощь не понадобилась. При этом курьёзный случай с парашютистом стал уже вторым за день в Уссурийске. По данным местных СМИ, его товарищ приземлился на крыше автозаправки. К счастью, обошлось без травм, спуститься он сумел самостоятельно.

Ранее сообщалось, что 10-летняя россиянка стала самой юной экстремалкой, прыгнувшей с парашютом.