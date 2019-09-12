Умер первый исполнитель главной роли в мюзикле "Иисус Христос — суперзвезда"

Точная причина смерти Фенхольта не уточняется, однако известно, что в последнее время он сильно болел.

Умер американский актёр Джефф Фенхольт, который был первым исполнителем главной роли в оригинальном мюзикле Эндрю Ллойда Уэббера "Иисус Христос — суперзвезда". Звезду нашли мёртвой в собственном доме в Ньюпорт-Бич в Калифорнии всего за пять дней до 69-летия — 5 сентября.

— Он не был идеальным человеком, но он знал Спасителя и любил делиться Евангелием с людьми. Он действительно любил Господа, — написал в "Фейсбуке" сын актёра, пастор Тристан Фенхольт.

Причина смерти звезды не сообщается, но, по словам родных, в последнее время Фенхольт "боролся с рядом болезней".