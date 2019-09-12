Пистолет "Удав" успешно прошёл войсковые испытания

Как сообщили в "Ростехе", оружие хорошо себя показало в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах.

Пистолет "Удав", созданный в госкорпорации "Ростех", прошёл опытные войсковые испытания. В Министерство обороны РФ направлены все необходимые документы для его принятия на вооружение. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

— В настоящий момент Министерству обороны переданы все документы, необходимые для принятия пистолета на вооружение, — говорится в сообщении.

Как отметил индустриальный директор "Ростеха" Сергей Абрамов, в случае принятия положительного решения со стороны военного ведомства пистолетный комплекс "Удав" полностью готов к серийному производству.

— Пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах от минус 50 градусов до 70 градусов жары, что делает его пригодным для применения всеми родами войск. Сегодня "Удав" полностью готов к серийному производству, — заметил Абрамов.

Отметим, разработанный АО "ЦНИИточмаш" пистолетный комплекс (пистолет + патрон) "Удав" имеет габариты 206х145х36 мм. От своих конкурентов он отличается относительно небольшой массой: в неснаряжённом виде — 780 граммов, в снаряжённом — 980 граммов. Вместимость магазина — 18 патронов калибра 9x21 мм.

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