"Непревзойдённое мастерство". Путин поздравил Владимира Спивакова с 75-летием

362

Владимир Спиваков. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Национального филармонического оркестра России Владимира Спивакова с 75-летием. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Своим непревзойдённым мастерством вы покорили лучшие сценические площадки мира. Знатоки и любители искусства высоко ценят ваш талант, — говорится в поздравительной телеграмме.

Путин пожелал известному дирижёру успехов, здоровья и вдохновения.

Ранее Лайф сообщал, что Спиваков заработал за 2018 год 73,5 миллиона рублей и стал самым богатым среди худруков.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×