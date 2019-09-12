"Непревзойдённое мастерство". Путин поздравил Владимира Спивакова с 75-летием

Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Национального филармонического оркестра России Владимира Спивакова с 75-летием. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
— Своим непревзойдённым мастерством вы покорили лучшие сценические площадки мира. Знатоки и любители искусства высоко ценят ваш талант, — говорится в поздравительной телеграмме.
Путин пожелал известному дирижёру успехов, здоровья и вдохновения.
Ранее Лайф сообщал, что Спиваков заработал за 2018 год 73,5 миллиона рублей и стал самым богатым среди худруков.
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