Армия США закупит макеты автомата Калашникова

К ним будут прилагаться пульты управления и держатели для переноски газовых баллонов в рюкзаке.

Американская армия планирует закупить имитирующие стрельбу автомата Калашникова макеты в качестве учебного снаряжения для своих солдат. Об этом говорится в заявке Министерства армии США.

— Пять комплектов имитаций стреляющих автоматов АК-47 с небольшими кислородными и пропановыми баллонами для симуляции стрелкового огня, — приводит RT цитату из документа.

В комплект также должны будут входить средства управления макетом АК-47 и держатель для переноски газовых баллонов в рюкзаке.

Армия США планирует провести онлайн-тендер для закупки макетов. В рамках аукциона американские военные также намерены приобрести две установки для имитации взрыва с шестью дымовыми контейнерами и коробки с дымовыми шашками.

Ранее сообщалось, что в Эстонии заявили об обнаружении на своей территории секретной базы американского подразделения спецназа.