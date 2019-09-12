Власти вмешались в конфликт школы и мальчика с "причёской Ибрагимовича"

Учебные заведения не имеют права настаивать на домашнем обучении детей из-за их внешнего вида.

В Министерстве образования Красноярского края прокомментировали конфликт в школе Сосновоборска, где одного из учеников педагоги заставляли сменить причёску. Глава ведомства Светлана Маковская извинилась перед родителями школьника, передаёт РИА "Новости".

— В эту школу было направлено предостережение за подписью заместителя министра образования Красноярского края Константина Масюлиса с требованием пересмотреть положение о школьной форме и внешнем виде учащихся, где школа Сосновоборска прописала, что запрещаются нестандартные причёски, и привести его в соответствии с законом, — цитирует агентство ответ регионального Минобразования.

Сама Светлана Маковская встретилась с родителями ребёнка с нестандартной причёской и извинилась за действия администрации школы, добавив, что причёски — личное дело учеников.

Ранее Лайф сообщал о том, четвероклассник обесцветил волосы и сбрил их на висках, как футболист Златан Ибрагимович. Но директор и завуч школы не оценили его экстравагантный внешний вид. Доследственную проверку правомерности действий сотрудников школы проводит и СУ СКР по Красноярскому краю.