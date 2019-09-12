Житель Польши убил украинку, пытался скрыться в Германии, но был застрелен

По предварительным данным, предполагаемый преступник был убит после того, как оказал сопротивление немецкой полиции при задержании.

Польские правоохранительные органы проводят расследование по факту убийства гражданки Украины в городе Гожув-Велькопольски. По данным следствия, 26-летняя девушка работала в местной прачечной. 11 сентября 26-летний мужчина пришёл в компанию и застрелил украинку, после чего попытался скрыться из страны, сообщает польское издание Interia Fakty.

Отмечается, что мужчине удалось выехать в Германию. После обращения польских коллег немецкая полиция обнаружила его. Автомобиль мужчины остановили в пригороде Берлина. На требование сдаться добровольно и сложить оружие подозреваемый направил пистолет в сторону полиции. Немецкие правоохранители открыли огонь на поражение. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

По предварительным данным, преступник и его жертва хорошо знали друг друга, убийство было преднамеренным. По версии польской стороны, мотивом преступления стало то, что убитая украинка отказалась встречаться с мужчиной.

Как сообщал Лайф, ранее в Польше были задержаны трое украинцев, которые разместили в Интернете видео с угрозами о теракте в день 80-й годовщины начала Второй мировой войны.