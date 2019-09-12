Каждый десятый россиянин признался, что врёт ради отгула

Одно из обстоятельств, которое скрывают от начальства сотрудники, — собеседование в другой компании.

Каждый десятый сотрудник обманывает работодателя о причине запрашиваемого отгула. При этом число мужчин-обманщиков больше женщин — 11% и 9% соответственно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сервисом SuperJob.

— За ложью могут скрываться и слишком личные вопросы, и опасения, что настоящая причина покажется работодателю несущественной. Среди прочих причин обманщики называли и собеседования с новым работодателем, — говорится в результатах исследования.

Согласно итогам опроса, самые частые объяснения россиян при отгулах — поход к врачу (20%), связанные с детьми вопросы, в том числе утренник в детсаду, родительское собрание или выпускной (10%), оформление документов и семейные обстоятельства (по 5%), а также похороны (3%).

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, сколько россиян довольны своей работой.