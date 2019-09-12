Масштабный пожар охватил склады под Краснодаром — видео

На площади в тысячу квадратных метров полыхают деревянные поддоны, размещённые под открытым небом.

В посёлке Индустриальном, который находится в пригороде Краснодара, полыхают склады. Как сообщили в краевом управлении МЧС России, сообщение о возгорании на улице Выселковской поступило в 10:44.

— В 10:46 по прибытии к месту первого подразделения установлено, что происходит горение деревянных поддонов на открытой территории. Площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров, — сообщает МЧС РФ.

На борьбе с огнём заняты 55 человек и 21 единица техники, по большей части от МЧС РФ.

Ранее сегодня три человека погибли в результате пожара на даче в Волгограде.