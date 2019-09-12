Подозреваемая в каннибализме пенсионерка обратилась к суду: Сладкие вы мои

Впервые человеческие останки в пасти у собак рядом с её домом заметили возвращавшиеся из школы дети.

В Хабаровске начался суд над пенсионеркой, соседи которой считают, что она ела людей. Дело же было возбуждено в отношении неё по статьям "Убийство" и "Надругательство над телами умерших". Как сообщает "Московский комсомолец", взяв слово в ходе процесса, жительница посёлка Берёзовка начала речь, сказав "Сладкие вы мои".

Напомним, первые подозрения появились, когда в посёлке один за другим стали пропадать люди. Вскоре были найдены расчленённые человеческие останки. Когда след привёл домой к Софье Жуковой, куски людских тел нашли у неё дома в холодильнике.

По данным следствия, первое убийство Жукова совершила в 2005 году. Она расправилась с восьмилетней школьницей. В 2013-м она убила свою 77-летнюю знакомую. Последней жертвой стал дворник, приехавший с Украины.

На суде пожилая женщина устроила настоящее шоу. Мать убитой девочки обвинила её в бесстыдстве и пьянстве, обозвала диким зверем.

Несколько месяцев назад на другом конце страны родителей школьников возмутил факт того, что после лечения в психбольнице в школу вернулась девочка, которая подозревается в каннибализме.