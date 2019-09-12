Взрывы на арсенале под украинской Винницей вызвали панику у населения

Люди боялись повторения 2017 года, когда из-за пожара на складе было уничтожено больше боеприпасов, чем ВСУ истратили во время всей операции в Донбассе.

После взрывов на складах Минобороны Украины в Винницкой области глава Администрации села Павловка Виктор Кособуцкий получил более 200 звонков от напуганных местных жителей. Об этом рассказал он сам в интервью изданию "Обозреватель".

— Началась небольшая паника, люди начали сильно беспокоиться. Я принял более 200 звонков за час, — рассказал сельский глава.

В связи с ЧП даже было принято решение прекратить занятия в школе.

— Мы позвонили родителям, чтобы они по возможности забрали детей, — отмечает Кособуцкий.

В самом Минобороны рассказали, что в Калиновке (по соседству с Павловкой) взорвалось семь старых боеприпасов, которые подлежали утилизации. Снаряды сдетонировали, предположительно, из-за возгорания сухой травы: в регионе стоит очень жаркая погода, так что не исключается природный фактор.

Отметим, что два года назад на складе в той же Калиновке произошёл пожар, который привёл к массовой детонации боеприпасов. В результате инцидента было уничтожено свыше 30 тонн снарядов общей стоимостью $800 млн. Это больше, чем ВСУ истратили во время всей операции в Донбассе.