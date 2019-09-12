Грибник из ХМАО случайно застрелил друга из ружья

Житель ХМАО с двумя друзьями отправился в лес за грибами, где случайно застрелил одного из товарищей из ружья. Мужчина взял оружие, чтобы отпугивать хищников, однако из-за неосторожного обращения выстрелил в друга. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Грибника доставили в больницу с ранением дробью. Однако полученная травма оказалась смертельной, и на следующий день он скончался.

Теперь горе-стрелку грозит два года тюрьмы. В отношении него возбудили дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее Лайф рассказывал о том, как супружеская пара из ХМАО отправилась за грибами и встретила медведя. При этом муж сбежал, оставив жену наедине с косолапым.