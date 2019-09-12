Заключённые сбежали из калмыцкой колонии, чтобы отметить День города в Астрахани

Осуждённые за кражу, грабёж и разбой пытались доехать на праздничные мероприятия на машине без номеров.

Полицейские случайно поймали на 69-м километре трассы Р-216 "Тамбов — Волгоград — Астрахань" трёх заключённых, которые сбежали из колонии. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

Сотрудники ДПС поздно ночью заметили автомобиль Chevrolet Niva без номеров и потребовали, чтобы водитель остановил его. Тот продолжил движение, но после непродолжительной погони был задержан. От нарушителя и двух пассажиров "Нивы" чувствовался запах алкоголя. Кроме того, ни у одного из мужчин при себе не было документов. Для установления личностей приятелей доставили в отделение, где и выяснилось, кто они.

— В машине находились двое жителей Камызякского и Красноярского районов Астраханской области в возрасте 28 и 43 лет, а также житель Краснодарского края 1985 года рождения, осуждённые за кражу, грабёж и разбой. Они отбывали наказание в одной из колоний-поселений Республики Калмыкия и, самовольно покинув исправительное учреждение, направились в Астрахань, — рассказали в управлении.

Беглецы объяснили, что хотели принять участие в праздновании дня города в Астрахани. Однако попасть на мероприятия им так и не удалось — злоумышленников передали сотрудникам УФСИН по Калмыкии.

Ранее сообщалось, что заключённый сбежал из курганской колонии ради девушки, с которой познакомился в соцсетях.