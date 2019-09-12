Путин прибыл в Дагестан, где посетит Ботлих и пообщается с ветеранами ополчения

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Дагестан. Борт № 1 прибыл в Махачкалу. Затем глава государства отправится в Ботлих, где откроет памятник и пообщается с участниками народного ополчения в период боевых действий в августе — сентябре 1999 года.

В эти дни в Дагестане отмечают 20-летнюю годовщину разгрома террористов, вторгшихся в 1999 году в Дагестан.

Напомним, в начале августа 1999 года произошло вторжение банд террористов под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба на территорию Ботлихского района Дагестана. В результате последующих боёв, по официальным данным, погибло более 280 российских военных, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц. Ещё более 800 получили ранения.

В 2019 году на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным был поднят вопрос о необходимости приравнять ополченцев Дагестана, давших отпор при вторжении боевиков на территорию республики, к ветеранам боевых действий. Позднее глава государства поручил правительству приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, сражавшихся с террористами в Ботлихском и Цумадинском районах Дагестана в 1999 году. Соответствующий закон был принят 2 августа.