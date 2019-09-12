Саманта Пауэр в мемуарах рассказала о "закулисной" дружбе с Чуркиным

По словам экс-постпреда США при ООН, её поражало, насколько свободно коллега говорил по-английски, цитируя американские фильмы и книги, отпуская остроты.

Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр рассказала о своей недавно вышедшей книге "Школа идеалистки", которая представляет из себя мемуары американской журналистки и дипломата. Часть книги посвящена воспоминаниям Пауэр о совместной работе, конфликтах и дружеском общении с постоянным представителем России при ООН в 2006−2017 годах Виталием Чуркиным.

Как отмечает Пауэр, их знакомство состоялось в начале 90-х годов во время кризиса на Балканах. Одним из самых запоминающихся моментов, по её словам, стала позиция Чуркина по отводу тяжёлой артиллерии боснийских сербов от Сараево и требование прекратить обстрелы города, хотя на тот момент это якобы противоречило позиции Москвы.

— Мне это показало в нём многообещающую черту — независимость, — цитирует книгу Пауэр РИА "Новости".

Американский экс-постпред отмечает, что Чуркин всегда умел настаивать на своём и твёрдо отстаивал интересы России. В частности, она вспомнила случай из 2013 года, когда РФ и США вели сложные переговоры по Сирии. Чуркин тогда встретил её словами, что есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая — что он получил ответ из Москвы на предложения США. Плохая — что после отстаивания интересов своей страны Пауэр "вообще никогда с ним больше не заговорит". Переговоры действительно оказались крайне сложными, и сторонам пришлось бороться буквально за каждое слово в итоговой резолюции. Однако даже в такой ситуации Чуркин умел найти способы, чтобы снизить напряжённость.

— Несколько раз Виталий драматическим жестом захлопывал свой кожаный портфель и выбегал с переговоров, бормоча, как я предполагала, русские ругательства. Однажды он вернулся через несколько минут с застенчивым видом и сказал: "Ну, теперь, когда я развеялся, как насчёт того, чтобы выпить?" Один из его сотрудников появился с большой бутылкой виски с чёрной этикеткой (многолетней выдержки. — Прим. Лайфа). Я задумалась, не использовал ли Виталий испытанную временем российскую тактику, когда один и тот же переговорщик играет как хорошего, так и плохого полицейского, — вспоминает Пауэр, отмечая, что в итоге Москва и Вашингтон пришли к соглашению о вывозе задекларированного химоружия в Сирии с его последующим уничтожением.

Пауэр вспоминает, что, несмотря на напряжённые рабочие моменты, за стенами ООН между ней и Чуркиным сложились практически дружеские отношения. Они приглашали друг друга на спектакли и различные спортивные матчи.

— Мне нравился Виталий, и я его уважала, хотя проводила значительную часть своего времени в ООН в публичной и жаркой битве с ним, — подытожила Пауэр.

Напомним, постпред РФ при ООН Виталий Чуркин ушёл из жизни в Нью-Йорке 20 февраля 2017 года. Его похоронили в Москве на Троекуровском кладбище.