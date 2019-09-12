Тягач едва не раздавил грузчика в московском аэропорту — видео

Тягач, на котором развозят чемоданы по столичному аэропорту Шереметьево, едва не раздавил грузчика на территории воздушной гавани. Видео с инцидентом оказалось в распоряжении Лайфа.

Можно сказать, что мужчина легко отделался: он получил перелом руки.

По данным Лайфа, грузчик сам виноват в инциденте. Он забыл поставить технику на стояночный тормоз и вылез из тягача.

Это уже не первый инцидент, который происходит в столичном аэропорту. На прошлой неделе телетрап снёс дверь лайнера отечественной авиакомпании.