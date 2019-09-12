Консьерж убитой мужем москвички рассказал Лайфу о её ухажёре: Ходили туда-сюда

Известно, что супруги жили раздельно: мужчина в Самаре, а женщина с сыном — в столице.

Консьерж многоэтажки на улице Маршала Тухачевского в Москве, где бизнесмен застрелил свою супругу, рассказал Лайфу об ухажёре убитой женщины. По его словам, муж появился всего несколько дней назад и был опечален чем-то.

— Муж грустный был... Неделю назад какой-то молодой человек ухаживал [за погибшей] — вместе ходили туда-сюда весёлые, — говорит он.

Как ранее писал Лайф, 53-летний мужчина двумя выстрелами в спину застрелил свою супругу из пистолета ТТ. На данный момент известно, что семья жила на два дома: муж в Самаре, а жена с сыном в купленной в Москве квартире. Бизнесмен пока переезжать к супруге отказывался.

Женщина якобы требовала, чтобы тот перебрался к семье побыстрее, угрожала разводом. Теперь же подтверждение получает версия с любовным треугольником.