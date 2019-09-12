Курс доллара опустился до 65 рублей

На Московской бирже курс доллара впервые в сентябре опустился ниже 65 рублей. Он упал примерно на половину процента до отметки 64,99.

Стоимость единой европейской валюты также снизилась. Курс евро опустился до 71,695 рубля.

На днях Лайф рассказывал, что игроки ведущей американской биржи — Чикагской — повысили интерес к российскому рублю. Ставки на рост рубля растут и двигаются в сторону рекордных показателей. По прогнозу Минэкономразвития, среднегодовой курс составит 65,4 рубля за один доллар США в 2019 году.