В МИД России предупредили о риске начала ядерной войны

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что за последний год особенно сильно стала наблюдаться в мире негативная динамика.

Угроза возникновения ядерной войны в современной международной обстановке реальна. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на презентации доклада "Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности".

— Есть риск возникновения ядерной войны. Особенно заметно негативная динамика проявляется в последний год, — приводит слова Рябкова ТАСС.

Как уточнил дипломат, при этом западные партнёры всё чаще позволяют себе эмоциональные и временами весьма агрессивные действия. Они также избегают обсуждения назревших вопросов, расшатывают архитектуру контроля над вооружением.

— Это крайне опасное и безответственное поведение. Оно чревато весьма негативными последствиями для стратегической стабильности, — отметил замминистра.

Сергей Рябков добавил, что механизмы предотвращения ядерной войны существуют ещё с конца прошлого века. В частности, все страны, обладающие ядерным оружием, должны подтвердить недопустимость его применения.

— Нужно, чтобы ответственные ядерные державы переподтвердили недопустимость ядерной войны. Есть классические формулы. Они были отчеканены в том числе с участием с американской стороны президента Рональда Рейгана, который является кумиром многих нынешних деятелей, задающих тон в Вашингтоне, — заключил Рябков.

Как сообщал Лайф, ранее американские учёные смоделировали последствия ядерной войны на Земле.