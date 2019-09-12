Бюстгальтер с таймером. Названы основные претенденты на Шнобелевскую премию

"Победители" получат 10 триллионов зимбабвийских долларов, что равняется примерно 65 рублям.

Сегодня вечером в Гарвардском университете пройдёт ежегодная церемония вручения шуточной награды за самые сомнительные изобретения и научные открытия — Шнобелевской премии. Лауреаты традиционно не разглашаются, поэтому СМИ выдвинули свои версии.

В лидерах списка — бюстгальтер с таймером замужества. Японское изобретение показывает обратный отсчёт до 30-летия. Ещё одним претендентом является обезжиренное масло, созданное американскими исследователями. Также шнобелевки могут удостоиться власти калифорнийского города Беркли, которые запретили указывать в официальных документах все слова, характеризующие пол человека.

Шнобелевская премия будет вручаться уже 29-й раз. "Победители" получат 10 триллионов зимбабвийских долларов, что равняется примерно 65 рублям.

Ранее Лайф составил рейтинг из 10 самых нелепых побед на Шнобелевской премии.