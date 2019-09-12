Путин возложил цветы к мемориалу воинам в дагестанском селе Ботлих

Президент РФ Владимир Путин сегодня в дагестанском селе Ботлих возложил цветы к мемориалу выходцам из Ботлихского района, погибшим в Великой Отечественной войне, Афганистане, боевых действиях в августе-сентябре 1999 года и других локальных конфликтах.

Затем глава государства пообщался с местными жителями.

Напомним, в августе 1999 года в Дагестан вторглись банды боевиков под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба, тогда на помощь войскам пришли сформированные из местных жителей отряды ополченцев. В район боевых действий в статусе премьер-министра прилетел Владимир Путин. В ходе встречи с командирами и ополченцами он встал произнести тост, но не стал пить. Путин отставил стопку и пообещал выпить её после разрешения конфликта.

В июне этого года жители дагестанского Ботлиха подняли тост за здоровье Путина и пригласили его в республику. Президент поручал присвоить ополченцам Дагестана статус ветеранов. Закон был принят.