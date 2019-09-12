Генпрокуратура узнала о планах США вмешиваться в дела России ещё в 2017 году

Два года назад, используя акт Магнитского, Вашингтон заложил средства на поддержку СМИ и неправительственных организаций, которые будут осуществлять этот план.

Начальник правового управления Генпрокуратуры РФ Артур Завалунов заявил, что власти США ещё два года назад планировали вмешательство во внутренние дела нашей страны. Об этом стало известно по результатам анализа закона Магнитского, в котором, как оказалось, было предусмотрено финансирование "фонда противодействия влиянию России".

На эти цели планировалось выделить 250 миллионов долларов в 2018–2019 годах, а действовать предлагалось посредством кибератак в странах ЕС и НАТО, сообщил представитель Генпрокуратуры.

— То есть ещё в 2017 году, используя акт Магнитского, США предвидели, что будут планировать поддержку СМИ и неправительственных организаций, чтобы участвовать во вмешательстве, — подчеркнул Завалунов, выступая в четверг в Совете Федерации.

Как уже сообщал Лайф, ранее Google и Facebook уличили в попытке вмешательства в российские выборы. Соцсеть подозревают в агитации в день тишины, а поисковик — в распространении рекламы системы, продвигаемой Алексеем Навальным.

Отметим, что в этом году Госдума начала анализировать деятельность западных СМИ в стране. Например, в августе стало известно о создании Комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства. По словам председателя думы Вячеслава Володина, данная мера призвана обеспечить суверенитет страны.