ЧП с чайкой и бортом "Аэрофлота" произошло в Симферополе, а не в Шереметьево

По словам представителей крымского аэропорта, кадры с птицей в стойке шасси были сняты на его территории.

Появились новые данные о ЧП с бортом "Аэрофлота", который при посадке столкнулся с чайкой. Как выяснилось, это случилось в аэропорту Симферополя, а не в Шереметьево.

— 2 сентября на территории аэродрома Симферополь орнитологической службой проводились мероприятия, направленные на пресечение полётов птиц в районе ВПП и рулёжных дорожек. В процессе проведения мероприятий одна из птиц изменила направление и полетела в сторону рулёжной дорожки, по которой двигалось воздушное судно к месту стоянки. Скорость руления самолёта была не более 20 км/ч. Пролетая перед воздушным судном, чайка застряла в передней стойке шасси, — отметили представители пресс-службы.

В результате инцидента самолёт не был повреждён, ситуация не повлияла на безопасность полётов. Птица же вскоре была освобождена сотрудниками орнитологической службы, вывезена за территорию аэродрома, где самостоятельно улетела.

Напомним о недавнем ЧП в Подмосковье, которое едва не закончилось трагедией. 15 августа самолёт "Уральских авиалиний", вылетевший рейсом Москва — Симферополь из аэропорта Жуковский, экстренно сел в поле рядом с аэродромом Жуковский из-за того, что в авиалайнер врезалась стая чаек. Пилотам, сумевшим выполнить посадку с отказавшими двигателями, президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России.