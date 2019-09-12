Полыхающая фура заблокировала движение на трассе М4 "Дон" под Воронежем

Одни автомобилисты объезжали охваченную огнём машину через поле, другие терпеливо стояли в пробке.

Фура полностью выгорела на платном участке федеральной трассы М4 "Дон" в Новоусманском районе Воронежской области. По данным регионального ГУ МЧС России, ЧП случилось 11 сентября около 18 часов на 523-м километре.

По словам очевидцев, охваченный пламенем большегруз заблокировал движение в южном направлении на два часа. Некоторые объезжали пылающую фуру через поле. Судя по кадрам с места происшествия, от большегруза мало что осталось. К счастью, сам водитель не пострадал. Причины происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Москве при въезде на Рублёво-Успенское шоссе огромная фура застряла под путепроводом.