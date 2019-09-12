"ВКонтакте" запустила сервис знакомств Lovina, который может прикончить Tinder

В отличие от зарубежного аналога, Lovina позволяет не только переписываться и ставить лайки, но и общаться по видеосвязи. При этом, чтобы зарегистрироваться на новой платформе, необязательно быть пользователем соцсети "ВКонтакте".

Российское приложение позволяет начать знакомство несколькими способами. Это является главным его преимуществом перед конкурентами вроде Tinder. Так, например, в Lovina можно не только оценивать анкеты пользователей свайпами, но и общаться по видеосвязи со случайными людьми. Эта опция называется "Карусель звонков". Время таких разговоров априори ограничено. Однако при взаимной симпатии диалог можно продолжить.

— По фото и переписке не всегда можно понять, насколько человек вам подходит. Только во время живого общения становится ясно, пробежала ли между вами искра, — говорит Владимир Махов, руководитель Lovina.

Приложение Lovina распространяется бесплатно как в App Store, так и в Google Play. Но, как и у всех похожих сервисов, у него есть платные функции. Например, в приложении продаются "монеты", которые можно тратить на суперлайки. Последние выделяют профили отправителей у понравившихся им людей. Единица виртуальной валюты стоит от 35 рублей. Также можно купить "Зелье любви". Его применение позволяет видеть всех, кто поставил анкете пользователя лайк. Ещё опция позволяет накладывать на изображение фильтры во время видеозвонков. Цена — от 215 рублей в месяц.