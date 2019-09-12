"Мы им показали!" Путин поднял тост, обещанный 20 лет назад в Дагестане

Президент отметил, что нужно отдать должное мужеству и героизму тех, кто встал на пути бандитов.

Президент РФ Владимир Путин сегодня в ходе визита в Дагестан поднял тост, который он обещал 20 лет назад, в августе 1999 года. Тогда в республике велись бои с террористами, и тогда ещё премьер-министр Путин предложил отложить поднятие бокала до тех пор, когда в регионе настанет мир и благоденствие.

— Мы им (террористам. — Прим. ред.) показали, на что способны, — сказал глава государства, произнося тост. — На что способны вы, на что способна наша страна.

Владимир Путин отметил, что поздравлять с 20-летием разгрома террористов не следует, потому что было много потерь, это была трагедия. Но нужно отдать должное мужеству и героизму тех, кто встал на пути бандитов.

Напомним, в 1999 году в Дагестан вторглись банды боевиков под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба. Российским войскам тогда помогали сформированные из местных жителей отряды ополченцев.

В июне этого года жители дагестанского Ботлиха подняли тост за здоровье Путина и пригласили его в республику. Президент поручал присвоить ополченцам Дагестана статус ветеранов. Закон был принят.