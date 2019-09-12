В Москве нашли кучу обгоревших документов ВТБ с личными данными клиентов

В районе улицы Мосфильмовской на западе столицы прохожие обратили внимание на кучу обгоревших бумаг, которые при близком изучении оказались документами с подробными личными данными клиентов банка ВТБ.
В документах указаны полные Ф.И.О., даты рождения, личные и рабочие телефоны, места работы, места жительства и другие данные клиентов. К анкетам прикреплены рекламные брошюры банка.
Как они оказались на улице и почему их пытались уничтожить так образом, неизвестно. Лайф пытается связаться с пресс-службой банка, чтобы получить комментарии.
А в июне москвич нашёл на улице сотни новеньких карт Сбербанка ― также с личными данными клиентов.
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