В Москве нашли кучу обгоревших документов ВТБ с личными данными клиентов

Эти бумаги оказались анкетами-заявлениями на выпуск и получение банковской карты.

В районе улицы Мосфильмовской на западе столицы прохожие обратили внимание на кучу обгоревших бумаг, которые при близком изучении оказались документами с подробными личными данными клиентов банка ВТБ.

В документах указаны полные Ф.И.О., даты рождения, личные и рабочие телефоны, места работы, места жительства и другие данные клиентов. К анкетам прикреплены рекламные брошюры банка.

Как они оказались на улице и почему их пытались уничтожить так образом, неизвестно. Лайф пытается связаться с пресс-службой банка, чтобы получить комментарии.

А в июне москвич нашёл на улице сотни новеньких карт Сбербанка ― также с личными данными клиентов.