Евросоюз продлил антироссийские санкции ещё на полгода

Евросоюз продлил санкции против 170 физических и 44 юридических лиц России ещё на полгода, то есть до 15 марта 2020 года. Об этом говорится в заявлении ЕС.

— Совет продлил ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, — говорится в заявлении.

Ограничительные меры подразумевают заморозку активов и ограничение на поездки по территории стран ЕС.

Напомним, в последний раз Евросоюз продлевал индивидуальные санкции в отношении восьми россиян в марте из-за инцидента в Керченском проливе.