Пермские хирурги пришили мальчику руку, которую он отсёк колуном

Подросток оставил руку под гидравлическим механизмом, из-за чего и произошёл несчастный случай.

Пермские врачи спасли 14-летнему подростку из Куеды руку, который случайно отсёк её себе во время колки дров. Это произошло в июле. За прошедшее время мальчик перенёс три операции для восстановления отрубленной конечности.

Как рассказали в Краевой детской клинической больнице, мальчик оставил руку под гидравлическим колуном, вследствие чего и произошло ЧП. Санавиация срочно доставила пострадавшего в Пермь. Ребёнку сначала провели противошоковые мероприятия, после чего приступили к операциям. Последнюю сделали в сентябре.

— У детей такие случаи бывают крайне редко. Сейчас пациента ждёт длительное лечение, о восстановлении функции кисти говорить пока преждевременно, поскольку этапы лечения ещё не завершены, — отметил Игорь Тюнягин, заместитель главврача КДКБ.

По словам врачей, сейчас состояние подростка стабильное, рука прижилась.

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