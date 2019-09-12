Пермские хирурги пришили мальчику руку, которую он отсёк колуном

Пермские врачи спасли 14-летнему подростку из Куеды руку, который случайно отсёк её себе во время колки дров. Это произошло в июле. За прошедшее время мальчик перенёс три операции для восстановления отрубленной конечности.
Как рассказали в Краевой детской клинической больнице, мальчик оставил руку под гидравлическим колуном, вследствие чего и произошло ЧП. Санавиация срочно доставила пострадавшего в Пермь. Ребёнку сначала провели противошоковые мероприятия, после чего приступили к операциям. Последнюю сделали в сентябре.
— У детей такие случаи бывают крайне редко. Сейчас пациента ждёт длительное лечение, о восстановлении функции кисти говорить пока преждевременно, поскольку этапы лечения ещё не завершены, — отметил Игорь Тюнягин, заместитель главврача КДКБ.
По словам врачей, сейчас состояние подростка стабильное, рука прижилась.
Ранее сообщалось, что в госпитале Бурденко впервые в России провели уникальную операцию на позвоночнике.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram