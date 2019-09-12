В Совфеде предложат Facebook и Google создать контактную группу

Представители зарубежных IT-гигантов заявили о готовности к диалогу с российской стороной.

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ предложит соцсети Facebook и компании Google создать совместную контактную группу для предотвращения нарушения российского законодательства. Об этом рассказал глава комиссии Андрей Климов.

— Мы начинаем получать сигналы на протяжении последних двух суток о том, что наша жёсткая обоснованная реакция дошла до руководства соответствующих компаний. Мы получаем сигналы о том, что представители этих компаний готовы к диалогу, — сообщил он по итогам заседания.

Для цивилизованного обмена мнениями комитет решил предложить IT-гигантам создать единую контактную группу, членами которой станут в том числе представители профильных ведомств и зарубежных компаний.

Как сообщал Лайф, ранее Google и Facebook были уличены в попытке вмешательства в российские выборы в единый день голосования, 8 сентября. Соцсеть подозревают в агитации в день тишины, а поисковик — в распространении рекламы так называемого умного голосования, продвигаемой Алексеем Навальным.