Ударивший одну женщину священник порекомендовал другой "остудить пукан"

Священнослужитель оставил резкий комментарий в соцсети под публикацией россиянки про маникюр.

Магнитогорский священнослужитель Дионисий Васецкий, ранее оказавшийся в центре скандала за рукоприкладство в отношении пожилой сотрудницы епархии, вновь попал в сводки новостей. Виной тому его резкие комментарии в соцсетях, где в споре женщин о качестве маникюра он решил выступить против одной из участниц спора, рекомендовав ей "остудить свой пукан".

— Я сидела в одной группе во "ВКонтакте", где одна женщина обсуждала, что ей плохо сделали маникюр. Я подключилась к комментариям и написала своё мнение тоже. И тут я вижу, что священнослужитель Денис Васецкий, который в нашем городе избил пожилую женщину, я его сразу узнала, пишет мне в комментариях: "Да у тебя вообще маникюра нет, так только мужики ногти красят". Я ему ответила, недолго думая, про женщину, которую он недавно избил: "А что ваша женщина, оклемалась?" Он взбесился и написал: "Остудите свой пукан", — рассказала Лайфу Анна Королёва.

Васецкий вскоре своё высказывание удалил, но его собеседница успела всё зафиксировать.

В Магнитогорской епархии, где раньше служил Дионисий Васецкий, Лайфу заявили, что священнослужитель был переведён в Казань. Причину перехода уточнять не стали. По мнению Анны, перевод священника связан со скандалом с избиением женщины. Комментарий в Казанской епархии получить не удалось. Там даже отказались подтвердить, что Дионисий Васецкий теперь служит в этом регионе.

А в Магнитогорске ранее священник Сергей Зотов получил временную ссылку в сельский приход из кафедрального собора из-за красавицы-жены, которая, по мнению других священнослужителей, не слишком соответствовала представлениям о попадьях.