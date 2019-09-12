Заворотнюк согласилась выступить на корпоративе, чтобы развеять слухи о раке

Ранее представитель артистки заявлял, что отсутствие актрисы на публике объясняется оформлением американского гражданства для детей.

48-летняя звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк решила опровергнуть слухи о серьёзном заболевании и поработать на корпоративе в качестве ведущей. Об этом "Стархиту" рассказал директор артистки Стас Христов.

— Настя выступит на корпоративе в качестве ведущей за 800 тысяч рублей. Райдер у нас обычный, ничем не удивим, — высказался Христов.

Ранее из-за отмены выступлений и редкого появления на публике фанаты заподозрили, что Заворотнюк больна. Причём основной версией выдвигалось онкологическое заболевание. Якобы у актрисы диагностировали рак мозга после рождения третьего ребёнка.

Тогда Христов заявил, что Заворотнюк занята оформлением гражданства США для своих детей. А знакомый её семьи заявил, что её главная проблема — это лишний вес после родов, из-за чего она и не выходит на публику.