В ЦБ рассказали, как избежать оплаты ненужных услуг в банке

Если же это уже случилось, клиенту следует обратиться с жалобой в кредитную организацию.

Заманчивые предложения от банков необходимо хорошо изучить во избежание оплаты бесполезной услуги. Советы по данному поводу дал глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров ЦБ Михаил Мамута.

— Во-первых, внимательно читать договор и условия предлагаемого продукта или услуги, до сделки. Не стесняться задавать вопросы, если что-то непонятно или смущает. Не торопиться и не совершать импульсивных покупок под влиянием эмоций или ожидания высокой выгоды, — рассказал он в интервью РИА "Новости".

Информацию о предлагаемом продукте также можно поискать в Интернете. А если ненужная услуга была приобретена, необходимо пожаловаться в банк. Мамута уверен, заинтересованная в клиентах организация обязательно пойдёт ему навстречу и вернёт деньги.

Ранее в ЦБ рассказали, кто чаще всего становится жертвой мошеннических схем с несуществующими лотереями.