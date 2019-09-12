Путин проведёт встречу с Нурмагомедовым: С Хабибом повидаюсь, поздравлю

Президент РФ Владимир Путин собирается лично встретиться в Дагестане с российским борцом Хабибом Нурмагомедовым.
— Мне пора дальше, с Хабибом повидаюсь, поздравлю, — сказал Путин на встрече в Ботлихе с ополченцами, участвовавшими в борьбе с боевиками, напавшими на Дагестан в 1999 году.
Напомним, на прошедших выходных Хабиб удушающим приёмом победил американца Дастина Пуарье и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Это будет уже вторая встреча лидера страны с Хабибом. В прошлый раз он провёл беседу с бойцом после того, как Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором в бою на UFC 229.
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