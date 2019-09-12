Путин поблагодарил ополченку из Ботлиха, руководившую пищеблоком в 1999 году

Женщина и ещё 39 местных жительниц кормили тех, кто сражался с вторгшимися боевиками.

Президент РФ Владимир Путин попросил ополченцев из дагестанского Ботлиха рассказать о событиях 20-летней давности, когда удалось отбить село у террористов. Одна из присутствующих женщин рассказала, как "командовала пищеблоком".

— В 1999 году я вместе с 39 женщинами... командовала пищеблоком. Ни один ополченец, ни один участник этих событий голодным не остался. Все были сыты, все были довольны — и потому победили. Благодаря нашей славной армии, — рассказала она.

Путин поблагодарил собеседницу и добавил, что победили благодаря "нашей армии и вашему пищеблоку".

Ранее сегодня президент возложил цветы к мемориалу воинам в дагестанском селе Ботлих. После этого на встрече с жителями района Путин поднял тост, который он обещал 20 лет назад — в августе 1999 года.