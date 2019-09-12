Путин — жителям Ботлиха: При таких людях слюнтяй не может быть во главе страны

38

Фото © Сайт президента РФ

Президент РФ Владимир Путин на встрече с жителями Ботлиха, которые одними из первых приняли удар боевиков в 1999 году, отметил их мужество и доброту.

При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства, — отметил лидер страны.

Сегодня президент посетил дагестанское село Ботлих. Там лидер страны поднял тост, который он обещал 20 лет назад — в августе 1999 года.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×