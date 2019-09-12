Путин: Команды не принимать ребят с Кавказа в кадеты не было и быть не может

По словам президента России, военнослужащие из этого региона прекрасно себя показали в ходе антитеррористической операции в Сирии.

Армия России нуждается в военнослужащих — уроженцах Северного Кавказа, которые доказали свой профессионализм, например, в Сирии. А потому никакого приказа или "негласных команд" о запрете приёма молодых людей с Кавказа в кадетские и военные училища не может быть. Так прокомментировал президент России Владимир Путин заявления жителя Дагестана, который пожаловался главе государства, что его сына не берут в кадеты из-за "негласного приказа не принимать дагестанцев, чеченцев и ингушей".

— Конечно, никакой команды не принимать ребят с Кавказа не было и быть не может. Наоборот, нам нужны ребята с Кавказа в армии, в Вооружённых силах, — сказал Путин.

Российский лидер напомнил, что в подразделениях российской военной полиции, дислоцированной в Сирии, несут службу преимущественно выходцы с Кавказа.

— Они блестяще выполняют поставленные задачи, а одна из позитивных составляющих заключается в том, что местное население им доверяет, просит, чтобы пришла наша военная полиция и встала на охрану объектов и даже целых населённых пунктов, — отметил президент.

Пожаловавшийся президенту житель Дагестана заявил, что, несмотря на отказы, сын не отказался от идеи поступить в училище в Новосибирске. И, если потребуется, будет подключать "личные связи".

— Вы сейчас говорили о том, что начинаете прежде всего с каких-то знакомых, со связей. У вас есть хорошие связи, они вам точно помогут, скажите, куда он хочет поступить, и считайте, что он поступил, — пообещал президент.

Ранее сегодня в Дагестане Путин поднял тост, обещанный 20 лет назад, когда в республике шли бои с террористами.